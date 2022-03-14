Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что на днях был в Гостомеле под Киевом, «а в данный момент еще ближе» к украинской столице. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



Также он опубликовал видео и заявил, что оно снято в Гостомеле.



«На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а сейчас еще ближе, и догадайтесь, насколько близко мы приблизились... Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?» — подчеркнул он.



Информация о том, что Кадыров сейчас находится в Украине, не подтверждена. Однако его предполагаемую «поездку» в Украину освещают российские прокремлевские СМИ РБК, «Комсомольская правда» и «РИА Новости».



Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас проверяется информация, в Украине ли Кадыров, но есть информация, что его днем раньше видели в Грозном.



На это Кадыров ответил «ты не видел съемки или я должен постучаться в твои двери?».



По словам Арестовича, если присутствие главы Чечни будет подтверждено под Киевом, то ВСУ уничтожат его.



Также Кадыров начал публиковать сообщения о том, что 5 тысяч его солдат готовятся к штурму Мариуполя в Донецкой области. В частности, он выложил видео, на котором депутат Госдумы Адам Делимханов находится в подконтрольном группировке «ДНР» селе Безыменное в 30 километрах от Мариуполя, чтобы «лично пожелать чеченским бойцам удачи».