Путин страдает от стероидной ярости – разведка

Президент России Владимир Путин «страдает от стероидной ярости», что может быть побочным эффектом лечения тяжелой болезни стероидами. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на источники в Кремле и на данные разведывательного альянса Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия.



Источники в разведке предполагают, что существует физиологическое объяснение решению российского президента вторгнуться в Украину. К подобным мнениям приводит не только неадекватное поведение 69-летнего Путина, но и его раздутое лицо на последних кадрах и абсурдная дистанция с подчиненными. Путин может быть болен раком, болезнью Паркинсона или деменцией. Его опухшее лицо и шея могут быть побочными эффектами длительного приема стероидов.



«За последние пять лет в принятии решений Путина произошли заметные изменения. Те, кто его окружают, видят заметные изменения в достоверности и ясности того, что он говорит, и того, как он воспринимает окружающий мир», - цитирует издание источник в разведке.



Отмечается, что отсутствие четкого мышления Путина усугубляется отсутствием «петли отрицательной обратной связи», так как его «просто не информируют» о неудачах во время вторжения в Украину.



Источники также отмечают поведение Путина, когда он изолируется от людей из-за, судя по всему, страха заболеть, что может повысить риск смерти.