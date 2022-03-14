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Северодонецк подвергся масштабным обстрелам

14 марта 2022, 08:57

Северодонецк подвергся масштабным обстрелам

Российские захватчики ведут масштабные обстрелы жилых кварталов и объектов инфраструктуры административного центра Луганской области – Северодонецка, из-за чего в разных районах города вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле уничтожают целые города», - заявил Гайдай.

Он рассказал, что 13 марта в Северодонецке пылали дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз. Произошли возгорания домов по улицам Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, шоссе Строителей, по проспекту Гвардейский.

«Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей – они просто не могут быть повсюду одновременно», - подчеркнул глава администрации.

Он отметил, что люди пытаются уехать из города, «потому что многим из них уже негде жить».

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