Северодонецк подвергся масштабным обстрелам

Российские захватчики ведут масштабные обстрелы жилых кварталов и объектов инфраструктуры административного центра Луганской области – Северодонецка, из-за чего в разных районах города вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



«Чего хочет добиться оккупант? В своих заявлениях россияне якобы несут мир, а на деле уничтожают целые города», - заявил Гайдай.



Он рассказал, что 13 марта в Северодонецке пылали дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз. Произошли возгорания домов по улицам Агафонова, Вилесова, Гагарина, Гоголя, Курчатова, шоссе Строителей, по проспекту Гвардейский.



«Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей – они просто не могут быть повсюду одновременно», - подчеркнул глава администрации.



Он отметил, что люди пытаются уехать из города, «потому что многим из них уже негде жить».