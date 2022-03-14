Захватчики обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, погибли люди

Краматорск. Фото - Кириленко

Российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, по меньшей мере два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.



Под обстрелами россиян оказались 15 населенных пунктов – Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Краматорск, Дружковка, Андреевка, Святогорск, Каменка, Павловка, Зайцево, Ивановка, Верхнеторецкое.



Отмечается, что повреждены не менее 37 объектов, основная часть которых - жилые дома мирных граждан. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненые. Информация о жертвах уточняется.



Оккупанты обстреляли Авдеевку, повредив коксохимический завод, жилые дома, школу, газопровод.



«Поступает информация из Мариуполя о постоянных авианалетах. Люди не могут выйти из бомбоубежищ, они в крайне критическом состоянии. В город продолжит движение колонна с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами», - сказано в сообщении.



По информации главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, в результате обстрела Краматорска российский снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли.



Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.