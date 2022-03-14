На Донетчине повреждена фильтровальная станция

В результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. Без водоснабжения остались 200 тысяч местных жителей. Об этом сообщается на странице в Facebook главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.



Из-за повреждения станции водоснабжения прекращено в населенных пунктах Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское и частично в Доброполье.



Кроме того, в ночь на 14 марта оккупанты нанесли удар по Краматорску. Снаряд попал в жилой квартал. Погибло два человека.

Также со вчерашнего вечера продолжаются обстрелы Авдеевки.