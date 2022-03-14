КБУ: Для переселенцев в Украине нужно 2 млн квадратных метров

По оценке Конфедерации строителей Украины, под потребности эвакуированных необходимо уже около 2 млн кв. м. Об этом сообщил президент КБУ Лев Парцхаладзе, передает «Интерфакс- Украина».



Для решения этого вопроса рассматривается два варианта – выкуп новостроек и строительство мобильных домов.



Парцхаладзе сообщил, что по мобильным домам уже есть ряд компаний, которые готовы подключиться к программе – от разработки проекта и стройматериалов до логистики и сборки.



В тоже время формируется реестр новостроек в центральных и западных областях для выкупа под размещение эвакуированных.



«Мы опрашиваем девелоперов и застройщиков в центральных и западных областях. В тесном сотрудничестве с Минрегионом, Мининтерграции и другими профильными государственными институтами срочно формируем реестр свободного для выкупа жилья под нужды размещения эвакуированного населения с территорий активных боевых действий», - сказал он.



Речь, в первую очередь, идет о проектах в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.



По его словам, интересуют объекты не только достроенные и введенные в эксплуатацию объекты, но и с готовностью от 50%.