Украинская ПВО уже уничтожила 77 самолетов и 90 вертолетов противника – Залужный

Фото — скриншот с видео на ФБ Залужного

Противовоздушные силы ВСУ уничтожили 77 самолетов, 90 вертолетов российских захватчиков с начала боевых действий. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



«На счету защитников украинского неба 77 самолетов, 90 вертолетов противника. Система противовоздушной обороны, о которой говорили как о несуществующей, каждый день и ночь спасает тысячи мирных жизней. С начала открытой войны РФ против Украины по состоянию на утро 14 марта по нашей территории было нанесено 259 ракетных ударов, выпущено 395 крылатых ракет. Те, кто пришел к нам с мечом, от меча и погибнут», - заявил Залужный.



Он отметил, что за врагами охотится не один «призрак».