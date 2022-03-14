Зеленский анонсировал упрощения для бизнеса

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Кабинету министров возобновить работу малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом он рассказал в своем обращении.



«Экономическое подавление Украины - это одна из задач войны против нас. Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, убрать все, что мешает, максимально ослабить налоги, убрать все сложности, чтобы система не давила, чтобы люди работать так, как могут», - заявил Зеленский



Президент добавил, что Кабмин уже работает над возобновлением функционирования бизнеса. Через несколько дней правительство сообщит детали.