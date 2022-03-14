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Украина планирует ввести специальный правовой режим на оккупированных территориях

14 марта 2022, 14:45

Украина планирует ввести специальный правовой режим на оккупированных территориях

Специальный правовой режим может быть введен в оккупированных территориях Украины, который не позволит проводить референдумы и менять власть. Об этом сообщила пресс-служба партии Слуга народа.

Отмечается, что соответствующий законопроект №7157 подан в Верховную Раду. Он предусматривает, что СНБО в период военного положения будет иметь полномочия признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные. Решение о временной оккупации вводится в действие указом президента.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам правовой политики Ольги Совгири, после признания территорий временно оккупированными на них устанавливается специальный правовой режим, который запрещает проведение выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских глав, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий.

Также СНБО будет иметь возможность ввести дополнительные меры с целью деоккупации, препятствования установлению на них оккупационной власти и использованию их для дальнейшего наступления российских войск. Речь идет об установлении особенностей реализации права собственности на имущество и его наследование, особенности осуществления экономической деятельности и перемещения товаров на/из нее.

Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты готовят «референдум» по созданию так называемой «народной республики».

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