Кремль ничего не знает о нахождении Кадырова в Украине

Кремль не обладает информацией о нахождении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на территории Украины. Как передает Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать распространенное в соцсетях заявление Кадырова о пребывании в Украине.



«Он (Кадыров) же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится (в Украине). Никаких прямых утверждений не было, поэтому прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне», — сказал Песков в понедельник журналистам.



Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли понимать, что у Кремля нет официальных данных о возможном нахождении Кадырова в районе проведения спецоперации на Украине, Песков сказал: «Нет. Таких данных нет».



Днем 14 марта Рамзан Кадыров заявил в Телеграм, что находится в Гостомеле под Киевом.