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Верховная Рада рассмотрит законопроект о временно оккупированных территориях

14 марта 2022, 18:04

Верховная Рада рассмотрит законопроект о временно оккупированных территориях

Верховная Рада готовится принять закон, определяющий территории, захваченные российскими войсками, временно оккупированными. Об этом сообщила представитель фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Право определять эти территории как оккупированные во время военного положения будет предоставлено Совету национальной безопасности и обороны, а президент будет утверждать такое решение СНБО своим указом.

Проект закона предусматривает, что на временно оккупированных территориях будет установлен специальный правовой режим.

Он будет предусматривать, в частности, запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских глав, местных и других референдумов и непризнания Украиной последствий в случае их проведения оккупационными властями.

Проект закона также предусматривает, что в зависимости от конкретной ситуации и военной обстановки на тех или иных оккупированных территориях СНБО будет иметь полномочия проводить дополнительные меры с целью их деоккупации. Среди этих мер – «препятствование установлению на них оккупационных властей и использование их для дальнейшего наступления российских войск».

Отдельно закон будет разъяснять такие вопросы как право собственности на имущество и его наследование, осуществление экономической деятельности на временно оккупированной территории, перемещение товаров и прочее.

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