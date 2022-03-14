Зеленский выступит перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир выступит перед Конгрессом США в среду. Об этом заявили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер, передает NBC News.



«Поскольку в Украине бушует война, с большим уважением и восхищением украинским народом мы приглашаем всех членов Палаты представителей и Сената принять участие в виртуальном обращении к Конгрессу США, с которым выступит президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16-го марта в 9:00», — написали два лидера демократов в письме к конгрессменам.



«Конгресс остается непоколебимым в нашей приверженности поддержке Украины, когда она сталкивается с жестокой и дьявольской агрессией Путина, и принятию законодательства, которое нанесет ущерб и изолирует российскую экономику, а также предоставит Украине гуманитарную помощь, помощь в области безопасности и экономическую помощь», — говорится в письме.

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