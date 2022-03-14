Евросоюз одобрил четвертый пакет санкций против российских олигархов и юридических лиц

Французское председательство в Совете ЕС объявило о том, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал очередной пакет санкций против России в связи с военной агрессией РФ против Украины. Об этом сообщается в Twitter постпредства Франции при Евросоюзе.



«Во взаимодействии с нашими международными партнерами, утвержден четвертый пакет санкций, который направлен против физических и юридических лиц, а также ряда секторов российской экономики причастных к агрессии против Украины», - говорится в сообщении.



Отмечается, что эти меры вступят в силу с момента их скорой публикации в официальном журнале Европейского союза.



В нем также сообщается, что постпреды одобрили заявление в ВТО о российской агрессии против Украины, касающееся приостановки действия положения о наибольшем благоприятствовании в отношении России, и приостановки рассмотрения кандидатуры Беларуси в ВТО.