Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что шанс «остановить трагедию» в Украине еще есть. Об этом он сказал в интервью российскому РИА Новости.



Он утверждает, что в 2014 году войну якобы начал Александр Турчинов, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а пятый президент Петр Порошенко «ее продолжал и подогревал».



«Но именно Зеленский еще во время своих выборов обещал Украине, что не он начинал, но он закончит военный конфликт на востоке Украины. Ему поверили избиратели и избрали президентом. К сожалению, он их обманул. Но сейчас уже маски сорваны, пришел момент истины, еще есть шанс остановить трагедию», — заявил Янукович.



Беглый экс-президент рассказал, что якобы предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стали бы «мирное соглашение Украины с Донбассом», создание международного Фонда восстановления Донбасса, реинтеграция Донбасса в Украину — но получил отказ.



По его словам, инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей, журналистов разработала план по имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и «уполномоченный представитель Донбасса», а США и Россия стали бы гарантами — но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.