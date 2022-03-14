Россия перебросила в Украину все имеющиеся силы — Минобороны США

Россия перебросила в Украину все свои силы, сконцентрированные вокруг украинских границ накануне вторжения. Об этом заявил журналистам в понедельник высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, передает CNN.



«Он (президент РФ Владимир Путин — прим.) перебросил туда все», — сказал чиновник.



США считают, что российские войска не достигли преимущества в воздушном пространстве Украины, несмотря на то, что имеют в своем распоряжении больше средств и их самолеты летают чаще, чем самолеты украинской армии.



«Мы по-прежнему считаем, что воздушное пространство является спорным, что русские не достигли превосходства в воздухе над всей Украиной», — сказал чиновник.



Поскольку воздушное пространство «динамично», есть «время и места», где Россия или Украина «имеют большее превосходство», добавил чиновник.



Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал к созданию бесполетной зоны над Украиной, поскольку Россия продолжает наносить удары по всей стране. США и НАТО выступают против создания бесполетной зоны в Украине, предупреждая, что такой шаг может привести к «полномасштабной войне в Европе».