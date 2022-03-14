Оккупанты пытались прорвать оборону на Донецком направлении, атака отбита

Сегодня российские оккупационные войска пытались прорвать оборону на Донецком направлении. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Как отмечается, благодаря успешным действиям украинских военных, противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении, был вовремя обнаружен. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.



«В ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил», — говорится в сообщении.



Кроме того, в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам оккупантов. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.



«Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступила. Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов. Продолжаются бои», — добавили в ОТГ «Восток».