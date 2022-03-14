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В прямой эфир российского «Первого канала» ворвалась женщина с антивоенным плакатом

14 марта 2022, 22:07

В прямой эфир российского «Первого канала» ворвалась женщина с антивоенным плакатом

На российском «Первом канале» во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей появилась женщина с плакатом «Нет войне».

Демарш устроила редактор Марина Овсянникова. Девушку задержали после эфира. Сейчас она находится в отделении полиции «Останкино», ей грозит административное дело.

Накануне Овсянникова записала видеообращение и опубликовала его в Твиттере.

«То, что сейчас происходит на Украине, — это преступление, и Россия — страна-агрессор. Ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек — Владимир Путин», — заявила она.

Овсянникова признала, что ей сейчас стыдно за то, что работая в последние годы на «Первом канале», она занималась кремлевской пропагандой.

«Мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир, и еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы, русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги, ничего не будет, они не могут пересажать нас всех», — призвала Марина Овсянникова.

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