Китай раздумывает над помощью России, но опасается санкций — СМИ

США располагают информацией о том, что Китай выразил определенную готовность предоставить России запрашиваемую военную и финансовую помощь. Об этом пишет CNN со ссылкой на западного чиновника и американского дипломата, чьи имена не называются. Собеседники, знакомые с данными разведки отмечают, что пока не ясно, будет ли Китай предоставлять РФ помощь в рамках войны против Украины.



По словам источников, США направили свои выводы из разведданных союзникам в Европе и Азии. В телеграмме США указали, что не знают, будет ли такая помощь оказана, однако в случае согласия, Китай, скорее всего, будет отрицать, что готов оказать помощь.



Издание пишет, что в правящей партии Китая нет консенсуса относительно того, как ответить России, в частности, из-за угрозы западных санкций.



«Некоторые действительно обеспокоены тем, что их участие может повредить экономическим отношениям с Западом, на которые Китай полагается», — сказал один из источников.



Президент Китая Си Цзиньпин «обеспокоен» российским вторжением в Украину отчасти потому, что «его собственная разведка, похоже, не сказала ему, что произойдет», а также из-за того, что Путин «заставил американцев и европейцев теснее сплотиться», заявил в четверг директор ЦРУ Билл Бернс в сенатском комитете по разведке.



Официальные лица отдельно сообщили CNN, что Си был встревожен тем, как война в Украине оживила альянс НАТО.



По словам Бернса, китайское руководство также обеспокоено «репутационным ущербом, который наносит Китаю ассоциация с уродливой агрессией России в Украине» и «экономическими последствиями в то время, когда темпы роста в Китае ниже, чем за последние 30 лет».