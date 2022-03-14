Верещук рассказала о ситуации с эвакуацией из Мариуполя

В понедельник, 14 марта, смогла эвакуироваться часть жителей города Мариуполя. Об этом сообщила вице-премер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.



«Колонну гуманитарного груза с продуктами, медикаментами и водой для Мариуполя продолжают держать заблокированной в Бердянске. Вместе с тем, сегодня могли выехать измученные войной мариупольцы, почти 150 легковых машин, что дает большую надежду и указывает на то, что оккупационные войска без причины блокируют в Бердянске такие необходимые продукты и медикаменты для наших людей в городе, который они беспощадно уничтожают», — отметила Верещук.



По ее словам, всем, кто смог выбраться из города, будет предоставлена помощь.



«Всем, кто сегодня выбрался из Мариуполя, предоставляется соответствующая помощь, в том числе по размещению в безопасных условиях», — сказала вице-премьер.



Она уточнила, что за размещение людей ответственен руководитель Запорожской областной военной администрации, соответствующую информацию можно найти на сайте ОВА.

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