В Чернигове при обстреле погибли 10 человек

В Чернигове в результате обстрела оккупантов в понедельник погибли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.



«14 марта 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, в результате обстрелов погибли 10 человек», — говорится в сообщении.



Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины).