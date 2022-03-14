Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстреляны 15 населенных пунктов в Донецкой области.

Российская армия обстреляла Краматорск.

В Авдеевке обстрелян коксохимический завод — крупнейший в Европе.

Колонна для эвакуации не доехала до Мариуполя. Но, по предварительным данным некоторые люди на частном транспорте выехали из города.

Зеленский снова призвал запад закрыть небо над Украиной.

Над оккупированным Донецком сбили ракету «Точка-У». Есть погибшие.

В захваченных городах Донбасса началась охота на проукраинских активистов.

Под Северодонецком оккупанты расстреляли известного волонтера.