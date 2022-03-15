В Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя

В Запорожье в понедельник вечером прибыли первые переселенцы из Мариуполя, которые выехали на личном транспорте.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Отмечается, что приехавших встретили специалисты хаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Переселенцам предоставили ночлег и накормили.

Ранее сообщалось, что 14 марта из Мариуполя выехали местные жители на личных автомобилях. Всего порядка 150 машин.

Мариуполь уже две недели находится в окружении российских сил. В городе нет света, тепла, газа, воды, связи и интернета, подвоз продуктов заблокирован.

Оккупанты продолжают наносить масированные авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю.

Известно о более чем 2000 погибших мариупольцах, но данные неполные.