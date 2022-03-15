Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя

15 марта 2022, 03:23

В Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя

В Запорожье в понедельник вечером прибыли первые переселенцы из Мариуполя, которые выехали на личном транспорте. 

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. 

Отмечается, что приехавших встретили  специалисты хаба, волонтеры, представители социальных служб, психолог. Переселенцам предоставили ночлег и накормили. 

Ранее сообщалось, что 14 марта из Мариуполя выехали местные жители на личных автомобилях. Всего порядка 150 машин.

Мариуполь уже две недели находится в окружении российских сил. В городе нет света, тепла, газа, воды, связи и интернета, подвоз продуктов заблокирован. 

Оккупанты продолжают наносить масированные авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю. 

Известно о более чем 2000 погибших мариупольцах, но данные неполные. 

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
все новости
03:23
В Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя
02:11
«Денацификация Украины»: Что не так с утверждением Путина? ►
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
23:25
Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине
22:57
В Чернигове при обстреле погибли 10 человек
22:37
Верещук рассказала о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
22:12
Китай раздумывает над помощью России, но опасается санкций — СМИ
22:07
В прямой эфир российского «Первого канала» ворвалась женщина с антивоенным плакатом
21:37
Оккупанты пытались прорвать оборону на Донецком направлении, атака отбита
21:16
Россия перебросила в Украину все имеющиеся силы — Минобороны США
21:13
Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта
20:59
В полном окружении оккупантов находится только Мариуполь — МВД
20:40
Гуманитарная помощь снова не доехала до Мариуполя
20:25
Янукович заявил, что «еще есть шанс остановить трагедию» в Украине
20:24
Генсек ООН не стал называть войну в Украине войной
все новости
ВИДЕО
«Денацификация Украины»: Что не так с утверждением Путина? ►
15 марта, 02:11
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
14 марта, 23:43
Берлин: Женщины из Донбасса вынуждены во второй раз убегать от агрессии России ►
14 марта, 16:34

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция