Россия проводит военное собрание резервистов на Дальнем Востоке

Россия начала полевые сборы резервистов на полигонах Восточного военного округа. Об этом

сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.



Отмечается, что особенность собрания – внедрение программы выполнения огневых задач за счет минометных комплексов.



«Практические тренировки с военнослужащими запаса, заключившими контракт на пребывание в мобилизационном человеческом резерве, проходят с 15 по 17 марта. Резервистам предстоит выполнить стрельбу из стрелкового вооружения, изучить боевые возможности современного вооружения и боевой техники», — говорится в сообщении.