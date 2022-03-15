В Харькове под завалами нашли тела семи погибших

За минувшие сутки в Харькове спасатели спасли из-под завалов троих человека, из-под обломков строительных конструкций извлечены тела семи погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Отмечается, что 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.



«Ночью около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, быстро распространившийся на значительную площадь. Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС», - говорится в сообщении.



Кроме того, в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС выезжали 34 раза на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.