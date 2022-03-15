США ввели новые санкции, под них попали чиновники оборонного сектора РФ

США вводят санкции в отношении еще 11 российских физических лиц, а именно высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Об этом сообщает Госдепартамент США.



Лица, на которых накладываются экономические ограничения, работают или работали в оборонном секторе РФ. Среди них — заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.



Все их имущество на территории США, во владении или под контролем лиц из США, будет заблокированы. Также блокируется имущество любых юридических лиц, которым прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким лицам, включенным в санкционный список.

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