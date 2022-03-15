На 15 марта в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров

На вторник, 15 марта, согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом в видеообращении рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Так, из Донецкой области: из Бердянска в Мариуполь выедет колонна с гумгрузом, среди которого десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути колонна осуществить эвакуацию людей в Запорожье.



В Киевской области: из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары, из села Бобрик в Бровары.



В Сумской области: Сумы - Тростянец - Лебедин - Шостка - Конотоп в Полтаву.

В Харьковской области: из села Оскол.



Министр подчеркнула, что власть получает всю информацию, которую люди распространяют в соцсетях с призывами о помощи.