Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На 15 марта в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров

15 марта 2022, 10:20

На 15 марта в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров

На вторник, 15 марта, согласовано девять гуманитарных коридоров. Об этом в видеообращении рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Так, из Донецкой области: из Бердянска в Мариуполь выедет колонна с гумгрузом, среди которого десятки тонн воды, медикаментов и продуктов, а на обратном пути колонна осуществить эвакуацию людей в Запорожье.

В Киевской области: из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары, из села Бобрик в Бровары.

В Сумской области: Сумы - Тростянец - Лебедин - Шостка - Конотоп в Полтаву.

В Харьковской области: из села Оскол.

Министр подчеркнула, что власть получает всю информацию, которую люди распространяют в соцсетях с призывами о помощи.

Еще по теме

Прочее
Эвакуация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
20:30
«ЛНР» назвала всю Луганскую область «республикой»
18:00
В Донецке горит книжный рынок
13:15
ВСУ покинули Волноваху, город под контролем «ДНР»
10:08
Жители оккупированного Мелитополя вышли на митинг
08:25
«Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети?» Разбираем манипуляцию РФ ►
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
все новости
10:20
На 15 марта в Украине согласованы девять гуманитарных коридоров
09:32
Российские войска обстреляли в Рубежном интернат, больницу и школы: есть погибшие
09:17
США ввели новые санкции, под них попали чиновники оборонного сектора РФ
08:51
В Харькове под завалами нашли тела семи погибших
08:30
Россия проводит военное собрание резервистов на Дальнем Востоке
08:14
В Киеве из-за попадания боеприпаса горела девятиэтажка, один человек госпитализирован
03:23
В Запорожье прибыли первые переселенцы из Мариуполя
02:11
«Денацификация Украины»: Что не так с утверждением Путина? ►
23:43
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
23:25
Зеленский попросил Раду продлить военное положение в Украине
22:57
В Чернигове при обстреле погибли 10 человек
22:37
Верещук рассказала о ситуации с эвакуацией из Мариуполя
22:12
Китай раздумывает над помощью России, но опасается санкций — СМИ
22:07
В прямой эфир российского «Первого канала» ворвалась женщина с антивоенным плакатом
21:37
Оккупанты пытались прорвать оборону на Донецком направлении, атака отбита
все новости
ВИДЕО
«Денацификация Украины»: Что не так с утверждением Путина? ►
15 марта, 02:11
Первые выехавшие из Мариуполя. Погибшие в Донецке. Дайджест НД за день ►
14 марта, 23:43
Берлин: Женщины из Донбасса вынуждены во второй раз убегать от агрессии России ►
14 марта, 16:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция