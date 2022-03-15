Офис генпрокурора: Из-за российский агрессии в Украине погибли 97 детей, более сотни ранены

По состоянию на утро 15 марта от военных действий России в Украине погибло 97 детей и еще более 100 получили ранения. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Уточняется, что больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.



По информации Офиса генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119, в Харьковской - 50, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и в Киеве - 24.



«Обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов», - информируют в ведомстве.



В ведомстве подчеркивается, что эти цифры не являются окончательными ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.