Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку

Обвинение ВСУ в обстреле оккупированного Донецка из ракетного комплекса «Точка-У» несодержательно, так как украинская сторона не стала бы рисковать безопасностью гуманитарного коридора из Мариуполя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале «Фейгин.Live» вечером в понедельник.



Арестович отметил, что у ВСУ нет причин стрелять по Донецку «Точкой-У», особенно в первый день работы гуманитарного коридора из Мариуполя.



Инцидент с падением обломков ракеты в центре Донецка, по словам Арестовича, не повлиял на ход переговоров между Украиной и РФ.



«Это не повлияло на переговоры. Переговоры идут весьма конструктивно. Российская сторона проявляет необычное чувство вежливости», — прокомментировал он.



14 марта в центре Донецка упали обломки ракеты «Точка-У». В группировке «ДНР» заявляют, что в результате происшествия погибли 17 человек и 28 получили ранения.