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Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку

15 марта 2022, 10:54

Арестович рассказал, почему ВСУ не стали бы стрелять «Точкой-У» по Донецку

Обвинение ВСУ в обстреле оккупированного Донецка из ракетного комплекса «Точка-У» несодержательно, так как украинская сторона не стала бы рисковать безопасностью гуманитарного коридора из Мариуполя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале «Фейгин.Live» вечером в понедельник.

Арестович отметил, что у ВСУ нет причин стрелять по Донецку «Точкой-У», особенно в первый день работы гуманитарного коридора из Мариуполя.

Инцидент с падением обломков ракеты в центре Донецка, по словам Арестовича, не повлиял на ход переговоров между Украиной и РФ.

«Это не повлияло на переговоры. Переговоры идут весьма конструктивно. Российская сторона проявляет необычное чувство вежливости», — прокомментировал он.

14 марта в центре Донецка упали обломки ракеты «Точка-У». В группировке «ДНР» заявляют, что в результате происшествия погибли 17 человек и 28 получили ранения.

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