«Укрзалізниця» начинает национализацию российских вагонов, находящихся в Украине. В первую очередь речи идет о более трех тысячах вагонов, в частности, компаний ВТБ-Лизинг, Сбербанк Лизинг, ВЭБ-Лизинг, Газпромтранс и других. Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин.



Национализация стала возможной после подписания президентом Закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ».



По его словам, сейчас в Украины находится 15 тысяч российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям.



«На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Дальше будет Кабмин, СНБО, указ президента и еще один Закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем уже. Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ — тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение», - отметил чиновник.



Он отметил, что украинских вагонов в России всего 482.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и объектов России и его резидентов на территории Украины.