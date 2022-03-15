ЕС ввел четвертый пакет санкций, которые ударят по олигархам и бизнесу РФ

Европейский Союз принял четвертый пакет санкций в отношении России за агрессию против Украины и украинцев. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.



Санкции, согласованные с США, направлены на то, чтобы подорвать способность Москвы финансировать ее вторжение в Украину.



Ограничения включают следующие меры:



– Полный запрет на любые сделки с военно-промышленным комплексом Кремля;



– запрет ЕС на экспорт предметов роскоши (автомобилей класса люкс, ювелирных изделий и т.д.);



– запрет ЕС на импорт стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС. В ЕС прогнозируют, что РФ потеряет около 3,3 млрд евро экспортной выручки;



– запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор. Это ограничение не распространяется на гражданскую ядерную энергетику и транспортировку некоторых энергетических продуктов обратно в ЕС;



– запрет на присвоение рейтинга России и российским компаниям, в результате чего они еще больше потеряют доступ к финансовым рынкам ЕС.



Кроме этого, ЕС расширил «черный список» физических и юридических лиц. Теперь он включает в себя больше олигархов и бизнес-элит, связанных с Кремлем, а также компании, работающие в военной и оборонной сферах и занимающиеся пропагандой.