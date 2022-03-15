Оккупанты захватили больницу в Мариуполе и стреляют по пленным — правозащитники

Российские оккупанты захватили персонал и пациентов Мариупольской областной больницы интенсивного лечения. Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.



По данным правозащитников, с 14 марта россияне заняли больницу интенсивного лечения по ул. Троицкой, 46, персонал и пациенты не могут покинуть здание под угрозой расстрела.



«В заложниках содержатся персонал и пациенты больницы. По сообщению свидетеля, туда же россияне "сгоняют" других гражданских жителей», — говорится в сообщении.



Ссылаясь на очевидца, организация сообщает, что «те пациенты, которые рискнули вырваться из плена, вернулись с пулевыми ранениями».



Кроме этого, правозащитники сообщают о попытке оккупантов спровоцировать обстрел больницы украинскими войсками — те «обстреливают позиции украинской армии из окон больницы, пытаясь вызвать ответный огонь».