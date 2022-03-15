Гумкоридоров в Луганской области во вторник нет — Верещук

Гуманитарных коридоров в Луганской области во вторник нет. Также остается проблема с «зеленым коридором» в Мариуполь для доставки гуманитарного груза. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.



«Сегодня у нас нет коридоров на Луганщине, но предварительно два дня они работали и сработали хорошо. Однако остается огромная проблема с Мариуполем. Наш гуманитарный конвой не может попасть из Бердянска в Мариуполь», - сказала она.



По ее словам, автомашины гумкомвоя четвертые сутки не могут преодолеть 84 км, отделяющие Бердянск от Мариуполя.



Как сообщалось, сегодня из Мариуполя в направлении Запорожья эвакуацию выехали 2 тысячи автомобилей, еще 2 тысячи находятся на выезде из города.