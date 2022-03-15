В Мариуполе оккупанты выпустили двух подозреваемых из СИЗО

Российские оккупанты незаконно выпустили опасных подозреваемых из Мариупольского СИЗО - начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.



«15 марта 2022 года в сети интернет обнаружено видео, где вооруженные представители страны – агрессора незаконно освободили из-под стражи двух участников организованной преступной группы», - говорится в сообщении.



По данным следствия, они подозреваются в незаконном лишении свободы человека, разбое и вымогательстве с применением насилия над потерпевшим, совершенном организованной группой (по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, 4 статьи 189 УК Украины).



По факту бегства подозреваемых Донецкой облпрокуратурой начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 393 УК Украины.