Главнокомандующий ВСУ: На некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские войска переходят в контрнаступление на отдельных участках.



«Мы остановили агрессора, развернули части резерва и по определенным направлениям переходим в контрнаступление. К большому сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника», – сообщил Залужный.



По данным Генштаба ВСУ, потери российской армии по состоянию на утро 15 марта, на 20-й день полномасштабного российского вторжения, составляют более 13,5 тысяч человек личного состава.



В штабе обращают внимание на подготовку наемников для России, в частности, на территории Беларуси.



«Неоднократно поступала информация об организации центров подготовки наемников в российском Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске. На Волынском направлении противник содержит группировку на охране украинско-белорусской государственной границы. При этом сохраняется высокая вероятность провокаций, направленных на вовлечение белорусской стороны в состав оккупационных войск», – говорится в сообщении.