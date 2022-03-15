Рада распространила закон о правовом режиме на территории, захваченные РФ после 24 февраля

Верховная Рада распространила закон о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины на территории, захваченные РФ после 24 февраля. Соответствующий законопроект № 7157 нардепы приняли в целом на пленарном заседании во вторник, сообщается на сайте Рады.



Законопроект, в частности, вносит изменения в закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».



Документ предусматривает, что решение о признании территорий временно оккупированными принимает СНБО, а вводит его в действие президент Украины.



Согласно законопроекту, в условиях военного положения правовой режим временно оккупированной территории определяется, меняется и отменяется по решению СНБО и вводится в действие указом президента.