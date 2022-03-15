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Россия планирует вырубывать лес на оккупированных украинских территориях — разведка

15 марта 2022, 17:26

Россия планирует вырубывать лес на оккупированных украинских территориях — разведка

Россия намерена производить массовую вырубку украинских лесов на захваченных территрииях. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

По данным ГУР МО, министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо «О возможности вырубки на землях обороны» на имя лично президента РФ Владимира Путина.

«Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины". При этом, отмечено в письме, неиспользованную для нужд ВС РФ древесину продадут, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта», — говорится в сообщении.

В ГУР МО подчеркивают, что на сегодняшний день все без исключения леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска.

«Тотальная вырубка зеленых насаждений — это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида. В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности», — отметили в Главном управлении разведки.

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