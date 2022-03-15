Зеленский назначил нового командующего ООС, прежний усилит оборону Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной военно-гражданской администрации Александра Павлюка, который до этого момента был командующим ООС. На этом посту его сменил Эдуард Москалев.



До назначения Москалев занимал должность начальника штаба-первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ.



«Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Профессиональный и патриотичный человек. Указ подписан», — заявил Зеленский во время видеообращения во вторник.



По словам президента, Павлюк будет обеспечивать усиление обороны столицы и Киевской области.



«Оккупанты надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд. Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил главой областной военной администрации Александра Павлюка», — сказал Зеленский.



Он добавил, что прежний глава Киевщины Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

Читайте также: В Киеве комендантский час будет действовать в течение полутора суток