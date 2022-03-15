Оккупанты удерживают в захваченной больнице в Мариуполе более 400 человек

Российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе, а также жителей соседних домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной адинистрации Павел Кириленко.



По его словам, один из работников больницы успел передать сообщение о происходящем.



«Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя», — сообщил работник больницы.



Кириленко рассказал, что на днях российские оккупанты практически разрушили больницу — в основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении — работать и лечиться.



«Российским извергам мало разрушений — теперь они сделали из людей заложников. Обращаюсь в международные правозащитные организации с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности», — призвал Павел Кириленко.