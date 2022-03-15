Из Авдеевки, Угледара и Курахово сегодня эвакуировали 307 человек

Сегодня из городов Авдеевка, Угледар и Курахово удалось эвакуировать 307 человек, в их числе 87 детей. Об этом сообщил заместитель главы Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своей Facebook-странице.



«Продолжаем спасать гражданских жителей от обстрелов российских оккупантов. Сегодня вместе с полицейскими и спасателями ГСЧС удалось эвакуировать 307 человек, из них 87 детей», — написал Филашкин.



Он уточнил, что из Авдеевки было вывезено 199 человек, из них 53 ребенка и две женщины с инвалидностью; из Угледара — 83 человека, в том числе 23 ребенка; из Курахово — 25 граждан, среди них — 11 детей.



Замглавы ОВА длбавил, что большие усилия к спасению людей приложили руководители Авдеевской и Угледарской военно-гражданских администраций, которые лично помогали в эвакуации, чтобы вывезти больше мирных жителей.