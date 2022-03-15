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Россияне обстреляли эвакуационный автобус из Рубежного

15 марта 2022, 20:57

Россияне обстреляли эвакуационный автобус из Рубежного

Российские оккупанты обстреляли автобус, на котором волонтеры вывозили людей из Рубежного. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Россияне не дают безопасно эвакуировать жителей Луганщины. Сегодня автобус БФ "Восток-СОС" попал под обстрелы. Волонтеры помогали нам вывозить людей из Рубежного. 200 рубежан остались в городе, который постоянно под обстрелами», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.

Он отметил, что из Северодонецка автобус успешно добрался до Новозолотаревки.

«Завтрашняя эвакуация под вопросом», — добавил Сергей Гайдай.

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