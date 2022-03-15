На Донетчине оккупанты сегодня убили еще четырех мирных жителей

Во вторник, 15 марта, россияне убили еще 4 жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграм.



По его данным, погибли 2 человека в Угледаре и 2 — в Верхнеторецком.



«Кроме того, сегодня удалось уточнить информацию о еще 2 погибших в Яцковке в результате авиаудара 10 марта и о 2 погибших в Мариуполе», — отметил Кириленко.



Кроме того, ранения сегодня получили 2 человека в Авдеевке и 1 — в Александрополе.



«Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно», — добавил глава области.