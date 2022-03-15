Из блокады в оккупацию: Много людей, которые выехали из Мариуполя, попали в Бердянск

Многие мариупольцы, которым удалось сегодня выехать на личном транспорте, из блокады попали в оккупированный войсками РФ Бердянск. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



Бердянцы рассказали НД, что сегодня видели много машин из Мариуполя у местного супермаркета. На автомобилях были самодельные белые флаги и таблички «дети».



Очевидно, мариупольцы выбрали маршрут через Бердянск из-за того, что в машинах уже заканчивалось топливо.



Однако для них это может стать новой проблемой, потому что в городе заканчиваются продукты в магазинах и нет топлива на заправках.



Кроме того, не факт, что россияне выпустят из Бердянска дальше — например, на Запорожье, поскольку, по словам местных жителей, оккупанты установили блокпосты на выездах из города и никого не выпускают.



Бердянцы помогают мариупольцам чем могут. В частности, предоставляют ночлег.

Во вторник, 15 марта, из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных авто выехало около 20 000 человек.