Российские корабли начали обстреливать Мариуполь, - советник мэра

Российские войска начали обстреливать Мариуполь ракетами с моря. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко.



Корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.



«Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе села Белосарайская Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины», - отметил советник мэра Мариуполя.

