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Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – Генштаб ВСУ

16 марта 2022, 07:31

Украинские войска перешли в контрнаступление на отдельных направлениях – Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины в течение суток нанесли сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях страны и на отдельных направлениях перешли в контрнаступление. Oб этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление», - сказано в сообщении.

Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила три самолета (два из них Су-34). Кроме того - сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Информация о потерях противника уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Отмечается, что российские войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов. Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

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