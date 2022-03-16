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США передадут Украине оружие на $1 млрд - СМИ

16 марта 2022, 07:52

США передадут Украине оружие на $1 млрд - СМИ

Президент США Джо Байден объявит в среду, 16 марта, о предоставлении Украине военной помощи на 1,01 млрд долларов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что глава Белого дома намерен озвучить свое заявление после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США.

По информации издания, средства будут направлены на закупку противотанковых и противовоздушных систем, включая Javelin и Stinger. Деньги поступят из пакета помощи на 13,6 миллиарда долларов, которые США предусмотрели для поддержки Украины в уже принятом бюджете.

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