12-этажный дом обрушился в Киеве в результате обстрела, есть пострадавшие

Обрушение 12-этажного жилого дома в результате обстрела произошло утром в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.



«16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе», - сказано в сообщении.



Отмечается, что обвал дома произошел на 12-м и техническом этажах в результате попадания обломков снаряда. Также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.



Спасатели эвакуировали жителей из здания и ликвидировали отдельные очаги пожара.



По предварительной информации спасателей, пострадали два человека, эвакуированы 35 человек.