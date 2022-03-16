Лисичанск, Северодонецк и Рубежное пылали в огне во время ночной атаки, есть жертвы

Российские оккупанты вновь пытались захватить Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, которые всю ночь и утро находились под сильными обстрелами. Есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



«В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске ночью пылали десятки жилых домов. В Рубежном один погибший, восемь взрослых раненых и ребенок», — сообщил он.



В Лисичанске перебит газопровод. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение.



За минувшую ночь пожарники 34 раза выезжали на ликвидацию возгораний, возникших вследствие обстрелов со стороны оккупантов. В Рубежном ликвидировано 12 пожаров, в Северодонецке — 7 возгораний в жилых домах. В частности, в Рубежном противник открыл огонь по зданию бассейна, он полностью уничтожен.







Луганская область превратилась в одну из самых горячих точек в Украине, российским силам удалось оккупировать 70% территории региона.