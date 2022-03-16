Россия пытается уничтожить систему ПВО под Одессой

Российские войска обстреляли Одесскую область с моря, пытаясь выявить и уничтожить систему ПВО. Об этом заявил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



«Накануне была попытка противника выявить нашу систему ПВО. Враг работает на то, чтобы ее выявить и уничтожить. Сейчас идет подготовка к возможной высадке десанта. Трудно, но мы держимся», - подчеркнул Братчук.



Он также отметил, что корабли России пока никуда не ушли. Они курсируют в Черном море, перегруппировываются и создают психологическое давление.



Вероятность ракетных ударов остается высокой. Российская авиация и корабли 15 марта нанесли ракетные удары по двум населенным пунктам Одесской области. Два человека получили ранения.