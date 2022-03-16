Российские военные устроили погром в горсовете Бучи, 6 сотрудников взято в плен

Российские оккупанты во вторник вечером устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен 6 сотрудников и волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



«Взяли в плен наших сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям нашего города… Уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. Просим Офис президента, Ирину Верещук, Киевскую ОВА помочь в освобождении наших людей», - говорится в сообщении.

В городах Буча, Гостомель, Ирпень, Ворзель и соседних населенных пунктах под Киевом возникла гуманитарная катастрофа после их захвата войсками России.



7 марта российские оккупанты застрелили главу Гостомельской громады Юрия Прилипко во время раздачи помощи пострадавшим. Мэр Бучи Анатолий Федорук был ранен 6 марта.