Украина не получила ответа на предложения по гуманитарным коридорам 16 марта

Глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что на 16 марта не были согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей с территорий, где идут боевые действия.



«Мы не получили ответа на наши предложения, направленные вчера Международному комитету Красного Креста об открытии гуманитарных коридоров сегодня (16 марта — прим.)» — сказала она.



Кроме этого, остается открытой организация коридоров для Изюма Харьковской области и Мариуполя Донецкой области, которые находятся в блокаде и подвергаются жестким обстрелам со стороны оккупантов. «В таких условиях мы, конечно, не можем безопасно вывозить людей», — отметила министр.



Верещук сообщила, что оккупанты нарушают данные гарантии по обеспечению режима «тишины» вдоль гумкоридоров — обстреливают колонны автобусов, населенные пункты и точки сбора людей, а также берут в плен сопровождающих людей. Так, в плену находится спасатель Алексей Данченко.





Во вторник из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных авто выехали около 20 000 человек.



Многие мариупольцы, которым 15 марта удалось выехать на личном транспорте, из блокады попали в оккупированный войсками РФ Бердянск.